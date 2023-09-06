В «Нефтчи» назвали причину подписания контракта с Мирзовым

Главный тренер «Нефтчи» Адриан Муту уверен, что российский полузащитник Резиуан Мирзов нужен команде.

«Наш тренер захотел, чтобы в команде был Резиуан Мирзов, он отметил, что игрок будет нужен. Наши руководители поговорили с игроком и подписали контракт с Мирзовым до конца сезона», — приводит ТАСС заявление пресс-службы «Нефтчи».

По завершении минувшего сезона футболист покинул «Химки» на правах свободного агента. С клубом из Азербайджана Мирзов подписал однолетний контракт.

Всего за «Химки» он сыграл 67 встреч, отметился 14 забитыми мячами и отдал семь ассистов.