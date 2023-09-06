«Локомотив» изучал возможность подписания защитника «Ракува» Арсенича

Московский «Локомотив» изучал возможность приобретения хорватского защитника польского «Ракува» Зорана Арсенича, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Отмечается, что представители российской команды следили за 29-летним футболистом, однако он некоторое время назад получил перелом пальца на ноге, что осложнило вероятность осуществления трансфера.

Арсенич перешёл в «Ракув» в 2021 году. Всего в составе клуба он провёл 97 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне он записал на свой счёт один ассист в 12 встречах.

Контракт Арсенича с «Ракувом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорвата в € 1,8 млн.