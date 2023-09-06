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Галактионов: по Изидору должно быть предложение, которое устроит «Локомотив»

Француз хочет покинуть Россию.
06 сентября 2023 14:55
автор: Денис Владимиров

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с французским нападающим команды Вильсоном Изидором.

Ранее стало известно, что футболист самовольно покинул расположение столичного клуба. Отмечается, что форвард хочет, чтобы руководство железнодорожников отпустило его в другую команду.

«Изидор плакался и умолял, чтобы его отпустили? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб», – приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл шесть матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского игрока в € 6 млн.

источник: «Спорт-Экспресс»
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