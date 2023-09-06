Полузащитник «Спартака» Мозес вернулся к тренировкам после травмы

Нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Мозес получил травму в матче 5-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (1:3). Из-за повреждения он пропустил игры РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:0) и «Краснодаром» (0:2), а также встречу со столичным «Динамо» (4:1) в Кубке России.

Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года. Всего в составе столичной команды он провёл 69 матчей, в которых отметился десятью голами и девятью результативными передачами. В нынешнем сезоне он сыграл четыре матча и забил один мяч.