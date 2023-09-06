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В «Велесе» подтвердили подписание контракта с Кутеповым

Однако, детали контракта раскрывать не стали.
В «Велесе» подтвердили подписание контракта с Кутеповым
06 сентября 2023 15:24
автор: Денис Владимиров
автор фото: РИА Новости

Президент московского «Велеса» Евгений Шиленков подтвердил подписание контракта с бывшим защитником столичных «Спартака» и «Торпедо» Ильей Кутеповым.

«Информация о том, что Илья Кутепов подписал с «Велесом» соответствует действительности. Я не раскрываю условия контракта, но то, что Илья подписал контракт – это свершившийся факт», – приводит слова Шиленкова «Чемпионат».

30-летний Кутепов – воспитанник академии «Спартака». С лета 2022 года он выступал за «Торпедо», в составе которого в прошлом сезоне провёл 14 матчей и не отметился результативными действиями. После завершения сезона-2022/2023 футболист покинул московский клуб.

источник: Чемпионат.com
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