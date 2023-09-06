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Биджиев считает, что в «Факеле» поторопились с отставкой Евсеева

Тренер покинул клуб после неудачного начала сезона.
06 сентября 2023 15:30
автор: Александр Кожевников

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев высказался об отставке Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Мне сложно сказать, отставка Евсеева стала решением руководства, самого Вадима или же они вместе пришли к этому. На мой взгляд, с увольнением поторопились, если это было решение клуба. Я считаю, в таком случае нужно было дать Евсееву поработать еще, и он смог бы выправить ситуацию. С другой стороны, если Вадим подал в отставку сам, значит, он расценил, что не сможет переломить ситуацию, что нужна смена обстановки», - приводит слова Биджиева «Евро-футбол.ру».

Евсеев возглавлял воронежский клуб с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, одержала семь побед, потерпела девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров РПЛ «Факел» занимают 15-ю позицию в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка.

источник: «Евро-футбол.ру»
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