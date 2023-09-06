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Шпилевский: 8 сентября Кокорин уже будет тренироваться с «Арисом»

Россиянин возвращается на Кипр.
06 сентября 2023 15:50
автор: Денис Владимиров

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, когда российский форвард Александр Кокорин начнёт тренировки с командой.

5 сентября «Арис» объявил об аренде Кокорина из итальянской «Фиорентины». 32-летний футболист будет выступать за клуб из Лимасола до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию продления.

«Пока ещё Кокорин не прилетел на Кипр. По-моему, он должен быть завтра. 8 сентября он уже будет тренироваться с командой», – приводит слова Шпилевского «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. В составе команды он провёл 30 матчей и отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт россиянина с «Фиорентиной» действует до 2024 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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