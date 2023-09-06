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Агент Барриоса заявил, что игрок не покинет «Зенит», несмотря на интерес из Турции

Ранее футболист подписал новый контракт с клубом.
06 сентября 2023 15:57
автор: Александр Кожевников

Футбольный агент Луис Поссо, представляющий интересы игрока «Зенита» Вильмара Барриоса, заявил, что игрок не покинет российский клуб, несмотря на интерес из Турции.

«Барриос не покинет «Зенит» в это трансферное окно», - приводит слова Поссо «Чемпионат».

Ранее «Зенит» объявил о пролонгации соглашения с Барриосом до лета 2027 года. Предыдущий контракт спортсмена был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что зимой Барриос получил предложение перейти в английский «Ноттингем Форест», однако боссы петербургского клуба попросили колумбийца остаться в команде до лета, чтобы помочь выиграть РПЛ. Тем не менее, игрок подписал новое соглашение.

источник: Чемпионат.com
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