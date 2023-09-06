Агент Барриоса заявил, что игрок не покинет «Зенит», несмотря на интерес из Турции

Футбольный агент Луис Поссо, представляющий интересы игрока «Зенита» Вильмара Барриоса, заявил, что игрок не покинет российский клуб, несмотря на интерес из Турции.

«Барриос не покинет «Зенит» в это трансферное окно», - приводит слова Поссо «Чемпионат».

Ранее «Зенит» объявил о пролонгации соглашения с Барриосом до лета 2027 года. Предыдущий контракт спортсмена был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что зимой Барриос получил предложение перейти в английский «Ноттингем Форест», однако боссы петербургского клуба попросили колумбийца остаться в команде до лета, чтобы помочь выиграть РПЛ. Тем не менее, игрок подписал новое соглашение.