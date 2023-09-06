Пятибратов заявил, что не удивлён отставкой Евсеева с поста главного тренера «Факела»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал увольнение из клуба Вадима Евсеева.

Об отставке 47-летнего специалиста с должности главного тренера «Факела» было объявлено 5 сентября. Евсеев возглавлял воронежцев с мая 2023 года.

«Я не удивлён. Прекрасно знаю текущее состояние дел в «Факеле», да и сами результаты за себя говорят. Что тренерский штаб Евсеева в прошлом году сохранил прописку в РПЛ, честь и хвала им! Но футбол – такой вид спорта, где результат нужен здесь и сейчас», – приводит слова Пятибратова «Чемпионат».

После семи туров в нынешнем сезоне РПЛ «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Пятибратов тренировал воронежский клуб с сентября 2022 по май 2023 года.