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Хавбек «Урала» Железнов может перейти в «Краснодар» 

Игрок выступает за екатеринбургскую команду с 2021 года.
06 сентября 2023 16:18
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Краснодара» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Урала» Юрия Железнова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

По информации источника, клуб из Екатеринбурга готов отпустить 20-летнего футболиста в аренду с прописанной в контракте опцией выкупа. Сообщается, что хавбек не желает присоединяться к стану «быков», потому что его рассматривают лишь как игрока «Краснодара 2».

Железнов присоединился к «Уралу» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Виктора Гончаренко он сыграл три матча и не отличился результативными действиями.

источник: Чемпионат.com
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