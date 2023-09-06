Хавбек «Урала» Железнов может перейти в «Краснодар» 

Руководство «Краснодара» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Урала» Юрия Железнова. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

По информации источника, клуб из Екатеринбурга готов отпустить 20-летнего футболиста в аренду с прописанной в контракте опцией выкупа. Сообщается, что хавбек не желает присоединяться к стану «быков», потому что его рассматривают лишь как игрока «Краснодара 2».

Железнов присоединился к «Уралу» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Виктора Гончаренко он сыграл три матча и не отличился результативными действиями.