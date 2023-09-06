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Главный тренер «Ариса» Шпилевский рассказал об интересе к Севикяну

Игрок «Пари НН» попал в поле зрения зарубежного клуба.
06 сентября 2023 16:25
автор: Денис Владимиров

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об интересе к полузащитнику нижегородского «Пари НН» Эдгару Севикяну.

«Рассматриваем кого-нибудь ещё из российских футболистов? Посмотрим. Время покажет. Мне очень нравится Эдгар Севикян из Нижнего Новгорода. Это очень интересный парень. Но должно всё совпасть», – приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Севикян – воспитанник московского «Локомотива». Он перешёл в «Пари НН» летом 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе клуба десять матчей и отметился четырьмя голами. Ранее 22-летний футболист отказался от вызова в сборную России, мотивировав своё решение желанием выступать за национальную команду Армении.

источник: «РБ-Спорт»
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