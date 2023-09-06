Филиппе Коутиньо близок к переходу в чемпионат Катара

Бразислький полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может переехать в чемпионат Катара. 31-летний хавбек принял предложение от клуба из Азии 10 дней назад.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, Коутиньо может стать игроком «Аль-Духаиля». Клуб и игрок договорились о переходе ещё 10 дней назад. Сейчас завершаются последние детали арендного соглашения.

Также стало известно, что бразилец отклонил предложения испанского «Бетиса» и турецкого «Бешикташа». Ранее полузащитник защищал цвета «Ливерпуля», «Барселоны», «Интера» и «Баварии».