Агент Чистякова рассказал о состоянии здоровья игрока

Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что состояние здоровья защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова стало лучше.

«Не могу ответить на этот вопрос, состояние с каждым днем все лучше и лучше. Вопрос в том, когда у него совсем не будет неприятных ощущений. Тогда и сможет играть. Пока они остаются, к сожалению. Но сейчас уже намного лучше, чем было», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Чистяков выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе петербургского клуба четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) он сыграл два матча.

Контракт 29-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2,5 млн.