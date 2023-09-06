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«Локомотив» изучает возможность подписания форварда «Пари НН» Сулейманова

Воспитанник железнодорожников может вернуться в Москву.
06 сентября 2023 16:32
автор: Денис Владимиров

Московский «Локомотив» изучает возможность трансфера нападающего нижегородского «Пари НН» Тимура Сулейманова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Отмечается, что вопрос приобретения форварда будет рассмотрен на совете директоров столичного клуба, заседание которого запланировано на 7 сентября.

Сулейманов – воспитанник академии московского «Локомотива». Он перешёл в «Пари НН» в 2021 году. В прошлом сезоне нападающий сыграл 36 матчей, в которых забил 12 голов и сделал две результативные передачи. В нынешнем сезоне он отметился тремя голами в десяти встречах. Контракт 23-летнего игрока с нижегородцами рассчитан до лета 2026 года.

источник: Чемпионат.com
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