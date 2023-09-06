ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Сулейманова прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к форварду

Игрок в настоящий момент выступает за «Пари НН».
06 сентября 2023 16:41
автор: Глеб Шевяков

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, поделился мнением по поводу того, что в услугах его клиента заинтересовался «Локомотив».

«Допускаю, что Тимур входит в шорт-лист «Локомотива». В нем может находиться любой нападающий. Но мне неизвестно, когда будет совет директоров «Локомотива» и что там будут обсуждать. Нас туда не приглашали», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Сулейманов играет в составе «Пари НН» с 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Юрана он провёл десять матчей и отличился тремя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет один миллион евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
Агент Головина сообщил, сколько стоит футболист в данный момент 
В 2018 году ЦСКА продал россиянина в «Монако» за 30 миллионов евро. 
06.09.2023 17:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Клюев: у Тикнизяна есть желание попробовать свои силы в Европе
сейчас полузащитник играет за «Локомотив».
06.09.2023 17:46
Футбол
автор: Денис Владимиров
Гершкович высказался об увольнении Вадима Евсеева из «Факела» 
5 сентября российский специалист покинул пост главного тренера воронежского клуба.
06.09.2023 17:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи: наша команда никогда не была настолько сплочённой
Во французском гранде всё налаживается.
06.09.2023 17:21
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Эрмосо подала заявление в прокуратуру на отстранённого с поста RFEF Рубиалеса
Скандал в испанском футболе продолжается.
06.09.2023 17:21
Футбол
автор: Денис Владимиров
Гюндоган рассказал, почему принял решение перейти в «Барселону»
Ранее немец играл в составе «Манчестер Сити».
06.09.2023 17:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Коло Муани прокомментировал свой переход в «ПСЖ» 
Француз присоединился к парижскому клубу в начале сентября. 
06.09.2023 17:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.