Агент Сулейманова прокомментировал слухи об интересе «Локомотива» к форварду

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова, поделился мнением по поводу того, что в услугах его клиента заинтересовался «Локомотив».

«Допускаю, что Тимур входит в шорт-лист «Локомотива». В нем может находиться любой нападающий. Но мне неизвестно, когда будет совет директоров «Локомотива» и что там будут обсуждать. Нас туда не приглашали», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Сулейманов играет в составе «Пари НН» с 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Юрана он провёл десять матчей и отличился тремя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет один миллион евро.