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Тренер «Зенита» рассказал о поисках футболиста на замену Малкому

В прошедшее межсезонье бразильский игрок перешёл в «Аль-Хиляль».
06 сентября 2023 16:52
автор: Глеб Шевяков

Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Виллиам де Оливейра сообщил, как продвигаются поиски игрока на замену Малкому.

«Поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато, конечно, кого-то найти, ведь он был важным футболистом для нас, забил много мячей и отдавал голевые передачи. Если никого не найдем, у нас и так хорошая обойма, будем работать с оставшимися футболистами. Мы пытались подписать Дзаньоло? А кто это? Я не знаю такого футболиста», — приводит слова 40-летнего специалиста «РБ Спорт».

В июле 2023 года Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Всего за питерскую команду он провёл 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Он является четырёхкратным чемпионом России.

источник: «РБ-Спорт»
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