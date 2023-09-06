Тренер «Зенита» рассказал о поисках футболиста на замену Малкому

Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Виллиам де Оливейра сообщил, как продвигаются поиски игрока на замену Малкому.

«Поиски замены Малкома идут, но пока тяжеловато, конечно, кого-то найти, ведь он был важным футболистом для нас, забил много мячей и отдавал голевые передачи. Если никого не найдем, у нас и так хорошая обойма, будем работать с оставшимися футболистами. Мы пытались подписать Дзаньоло? А кто это? Я не знаю такого футболиста», — приводит слова 40-летнего специалиста «РБ Спорт».

В июле 2023 года Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Всего за питерскую команду он провёл 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Он является четырёхкратным чемпионом России.