Итальянский полузащитник французского «ПСЖ» Марко Верратти близок к переходу в катарский «Аль-Араби», информирует RMC Sport.

По данным источника, 30-летний хавбек покинет свой нынешний клуб в случае, если руководство парижан не предложит ему продление контракта. Отмечается, что трансфер итальянца в «Аль-Араби» весьма вероятен.

Верратти выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В прошлом сезоне он сыграл в составе парижан 38 матчей и отметился одной результативной передачей. В нынешнем сезоне он ни разу не выходил на поле в матчах за клуб.

Контракт футболиста с «ПСЖ» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 40 млн.