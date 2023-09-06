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Михаил Кержаков: в «Зените» нет нервозности

Команда идёт не на первом месте.
06 сентября 2023 16:59
автор: Матвей Макаренко

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о состоянии коллектива в команде. Клуб идёт не на первом месте в турнирной таблице.

«Мы уже опытные бойцы. Поэтому спокойно делаем свою работу. Нервозности в коллективе нет. У нас игра улучшилась, стала более комбинационной. Продолжаем гнуть свою линию. Профессионально, четко, без срывов», – приводит слова Кержакова Sport24.

«Краснодар» под руководством Владимира Ивича идёт на первом месте с отрывом в три очка от ближайшего преследователя – московского «Динамо». Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». Прошлогодний чемпион «Зенит» – на четвёртой строчке.

источник: Sport24
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