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Коло Муани прокомментировал свой переход в «ПСЖ» 

Француз присоединился к парижскому клубу в начале сентября. 
06 сентября 2023 17:04
автор: Глеб Шевяков

Форвард «ПСЖ» Рандаль Коло Муани высказался о своём переходе в стан парижан.

«Я очень счастлив и очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Видел, что президент многое сделал для того, чтобы я перешёл сюда. «ПСЖ» — это клуб, за который я болею с детства, а Париж — это мой родной город, где я вырос, поэтому хотел сделать всё возможное, чтобы приехать сюда. Я тот, кто отдаёт все силы на поле. Я готов умереть за эту футболку!», — приводит слова 24-летнего футболиста пресс-служба красно-синих.

Коло Муани присоединился к «ПСЖ» 1 сентября 2023 года. Ранее он выступал за «Айнтрахт». Сумма трансфера за французского игрока составила 75 миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты.

источник: ФК «ПСЖ»
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