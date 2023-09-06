Гюндоган рассказал, почему принял решение перейти в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган назвал причину, по которой решил покинуть «Манчестер Сити» и присоединиться к каталонскому клубу.

«Сити» довольно долго тянул, пока переговоры действительно не активизировались. В конце концов, это был идеальный финал, лучшего времени и быть не могло. Я также мечтал с детства играть за «Барселону», — приводит слова 32-летнего хавбека Bild.

В июле 2023 года Гюндоган на правах свободного агента перешёл в «Барселону». В текущем сезоне за команду Хави он провёл четыре матча и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.