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Эрмосо подала заявление в прокуратуру на отстранённого с поста RFEF Рубиалеса

Скандал в испанском футболе продолжается.
06 сентября 2023 17:21
автор: Денис Владимиров

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо написала заявление в прокуратуру на отстранённого с поста главы Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает Mundo Deportivo.

В ходе церемонии награждения после финала женского чемпионата мира 2023 года Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы, что было расценено общественностью как проявление сексуального насилия.

В связи с этим инцидентом Международная федерация футбола (ФИФА) временно отстранила 46-летнего функционера с его должности.

Ранее временно исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роча извинился перед футбольным миром за скандал с участием Луиса Рубиалеса.

источник: El Mundo Deportivo
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