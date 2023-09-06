Эрмосо подала заявление в прокуратуру на отстранённого с поста RFEF Рубиалеса

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо написала заявление в прокуратуру на отстранённого с поста главы Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает Mundo Deportivo.

В ходе церемонии награждения после финала женского чемпионата мира 2023 года Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы, что было расценено общественностью как проявление сексуального насилия.

В связи с этим инцидентом Международная федерация футбола (ФИФА) временно отстранила 46-летнего функционера с его должности.

Ранее временно исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роча извинился перед футбольным миром за скандал с участием Луиса Рубиалеса.