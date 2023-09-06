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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи: наша команда никогда не была настолько сплочённой

Во французском гранде всё налаживается.
06 сентября 2023 17:21
автор: Матвей Макаренко

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался об атмосфере в команде. Недавно клуб покинули Лионель Месси и Неймар.

«Команда «ПСЖ», как на поле, так и за его пределами, никогда не была настолько сплоченной, что, я думаю, вы могли заметить в матче против «Лиона» на прошлых выходных. У нас фантастический тренер и спортивный директор, и я очень доволен тем духом, который вернулся в «ПСЖ», — цитирует Аль-Хелаифи Record.

В этом сезоне «ПСЖ» не знает поражений. Команда два раза одержала победу и столько же раз сыграла вничью. В чемпионате Франции клуб идёт на втором месте.

источник: Record
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