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Гершкович высказался об увольнении Вадима Евсеева из «Факела» 

5 сентября российский специалист покинул пост главного тренера воронежского клуба.
06 сентября 2023 17:40
автор: Глеб Шевяков

Бывший нападающий «Локомотива» Михаил Гершкович отреагировал на отставку Вадима Евсеева с должности главного тренера «Факела».

Команда из Воронежа объявила об уходе 47-летнего специалиста во вторник, 5 сентября.

«Евсеев отставки не заслужил! Надо понимать, что уровень игроков, которые были в его распоряжении, значительно уступает многим командам. «Факел» показывал хорошую физическую форму, достойную организацию игры, но не хватало мастерства. Руководители наших клубов не умеют терпеть. Эти шарахания до добра не доведут. Отставка Евсеева несправедлива и лежит на совести руководителей», — приводит слова Гершковича «Матч ТВ».

Евсеев руководил «Факелом» с 1 мая 2023 года. В настоящее время «факелоны» находятся на 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка после семи проведённых матчей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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