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Агент Клюев: у Тикнизяна есть желание попробовать свои силы в Европе

сейчас полузащитник играет за «Локомотив».
06 сентября 2023 17:46
автор: Денис Владимиров

Александр Клюев, агент защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о будущем своего клиента.

Летом сообщалось, что 24-летним футболистом интересуются несколько европейских клубов, в том числе немецкие «Вердер» и «Байер».

«У каждого амбициозного футболиста есть желание попробовать свои силы в Европе. Наир – не исключение. Но он счастлив в «Локомотиве» – играть, выступать за него и добиваться вместе с клубом результатов. Наир – часть этого проекта», – приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Тикнизян перешёл в «Локомотив» из московского ЦСКА летом 2021 года. В нынешнем сезоне он провёл в составе железнодорожников десять матчей, в которых отметился четырьмя мячами и одной результативной передачей.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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