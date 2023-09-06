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Агент Головина сообщил, сколько стоит футболист в данный момент 

В 2018 году ЦСКА продал россиянина в «Монако» за 30 миллионов евро. 
06 сентября 2023 17:50
автор: Глеб Шевяков

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, какая сумма потребуется для того, чтобы приобрести его клиента.

«Надо сказать — Саша недешевый трансфер. Все понимают, что нужно сделать, чтобы пригласить Головина и сколько это будет стоить. Хотя бы от чего надо отталкиваться. Гораздо больше 30 миллионов евро», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро. В текущем сезоне в составе монегасков он принял участие в четырёх матчах и отличился одним забитым мячом. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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