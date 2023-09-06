Агент Головина сообщил, сколько стоит футболист в данный момент 

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, какая сумма потребуется для того, чтобы приобрести его клиента.

«Надо сказать — Саша недешевый трансфер. Все понимают, что нужно сделать, чтобы пригласить Головина и сколько это будет стоить. Хотя бы от чего надо отталкиваться. Гораздо больше 30 миллионов евро», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года за 30 миллионов евро. В текущем сезоне в составе монегасков он принял участие в четырёх матчах и отличился одним забитым мячом. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2026 года.