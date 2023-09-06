Комбаров поделился впечатлениями от тренировок Абаскаля в «Спартаке»

Главный тренер «Звезды» и бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о тренировочном процессе столичного клуба.

«Тренировки интенсивные, интересные. К сожалению, не все футболисты присутствовали в силу того, что многие в сборной. По одной тренировке тяжело судить о методике Абаскаля, тем более, когда тренер подстраивает занятие под тех игроков, которые есть. Всего их было 10-12 человек из основного состава, остальные были из молодежной команды», - приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

Комбаров выступал в составе «Спартака» с августа 2010 года по июль 2019 года. После московского клуба Дмитрий отправился в самарские «Крылья Советов». В 2021 году он завершил карьеру футболиста.