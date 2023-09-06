Юрий Сёмин дал прогноз на матч сборных России и Египта

В товарищеском матче сборных России и Египта ключевую роль будет играть, какой состав выйдет на поле у африканской команды, заявил в беседе с корреспондентом «Советского бывший тренер национальной команды Юрий Сёмин.

«Многое будет зависеть от того, кто будет играть за сборную Египта. Понятно, что команда олимпийская, но состав можно выставить даже в такой команде совершенно разный. Игра будет хорошим шансым молодым заявить о собе. Хотя в той же Англии или Испании игроки в этом возрасте уже играют на первых ролях, так что все в их руках», - заявил Сёмин.

Сборная России в Новогорске готовилась к товарищеским матчам с олимпийской сборной Египта и с командой Катара.

Матч с Катаром состоится 12 сентября в Дохе, две игры с Египтом — 7 и 11 сентября в Суэце.