Агент Арсенича отреагировал на новость об интересе «Локомотива» к его клиенту 

Футбольный агент Бранко Хучика, представляющий интересы защитника «Ракува» Зорана Арсенича высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив».

Ранее появилась информация, что московский клуб заинтересован в услугах хорвата.

«Не могу точно сказать, что Зоран окажется в «Локомотиве», но интерес действительно есть», — приводит слова Хучики «РБ Спорт».

Арсенич играет в составе «Ракува» с февраля 2021 года. В текущем сезоне за польский клуб он провёл 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллионов евро.