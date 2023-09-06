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Агент Арсенича отреагировал на новость об интересе «Локомотива» к его клиенту 

В настоящий момент 29-летний футболист выступает за «Ракув».
06 сентября 2023 18:06
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Бранко Хучика, представляющий интересы защитника «Ракува» Зорана Арсенича высказался о возможном переходе игрока в «Локомотив».

Ранее появилась информация, что московский клуб заинтересован в услугах хорвата.

«Не могу точно сказать, что Зоран окажется в «Локомотиве», но интерес действительно есть», — приводит слова Хучики «РБ Спорт».

Арсенич играет в составе «Ракува» с февраля 2021 года. В текущем сезоне за польский клуб он провёл 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 1,8 миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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