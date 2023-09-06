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Михаил Кержаков объяснил, почему его сначала не было в списке игроков сборной России

Кафанов ему позвонил сразу же.
06 сентября 2023 18:23
автор: Матвей Макаренко

Голкипер Михаил Кержаков рассказал, почему его сразу же не оказалось в списке сборной России. Он обсудил это с тренером вратарей.

«Мы разговаривали с Виталием Витальевичем Кафановым. Он сказал, что я точно вызван. Когда моей фамилии не оказалось в финальном списке, он набрал мне и сказал, что произошла какая-то накладка», – приводит слова Кержакова Sport24.

Сборная России 7 и 11 сентября сыграет с олимпийской командой Египта. 12 сентября россияне в гостях проведут игру с Катаром.

источник: Sport24
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