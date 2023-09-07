Экс-менеджер «Динамо» — о матче с сборной Египта: ещё бы с U16 сыграли, было бы вообще супер

Бывший игрок молодёжной сборной России Роман Орещук в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» оценил предстоящие матчи с олимпийской сборной Египта.

«Особо никаких ожиданий нет, так как не совсем понимаю состав нашей сборной и как она будет играть. Товарищеский матч и товарищеский матч. 49 человек не могут быть игроками сборной. Могли бы сыграть со сборной российского чемпионата, это было бы даже серьёзнее, чем играть с олимпийской сборной. Ещё бы с U16 сыграли, было бы вообще великолепно. Могу сказать, что ярче всех себя проявят те игроки, против которых будут играть футболисты помоложе», — заявил Орещук.

Напомним, первый товарищеский матч сборной России и олимпийской сборной Египта состоится 7 сентября в городе Суэц в 19:00 по московскому времени.