ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-менеджер «Динамо» — о матче с сборной Египта: ещё бы с U16 сыграли, было бы вообще супер

Роман Орещук заявил, что играть с олимпийской сборной — несерьёзный уровень для России. 
07 сентября 2023 09:00
автор: Элина Бурина

Бывший игрок молодёжной сборной России Роман Орещук в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» оценил предстоящие матчи с олимпийской сборной Египта.

«Особо никаких ожиданий нет, так как не совсем понимаю состав нашей сборной и как она будет играть. Товарищеский матч и товарищеский матч. 49 человек не могут быть игроками сборной. Могли бы сыграть со сборной российского чемпионата, это было бы даже серьёзнее, чем играть с олимпийской сборной. Ещё бы с U16 сыграли, было бы вообще великолепно. Могу сказать, что ярче всех себя проявят те игроки, против которых будут играть футболисты помоложе», заявил Орещук.

Напомним, первый товарищеский матч сборной России и олимпийской сборной Египта состоится 7 сентября в городе Суэц в 19:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Агент Изидора заявил, что игрок «Локомотива» подпишет контракт с другим клубом в ближайшее время
Футболист перешел в стан железнодорожников из «Монако» в начале 2022 года за три с половиной миллиона евро.
07.09.2023 09:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Украинский защитник «Интер Майами» рассказал о поведении Месси и Бекхэма
Он перешел в клуб МЛС в январе 2023 года.
07.09.2023 08:56
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Хотим победить. Не отнять у них очки, а взять их себе». Мудрик – о матче с Англией
Встреча состоится 9 сентября в 19:00 (мск).
07.09.2023 08:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Египет U23 – Россия: во сколько начало, где смотреть
Матч состоится в городе Суэц.
07.09.2023 08:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Форвард «Аль-Насра» Роналду считает, что чемпионат Португалии превращается в цирк
Футболист стал игроком клуба из Саудовской Аравии 2 января 2023 года.
07.09.2023 07:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Серхио Рамос допустил, что «Севилья» может победить в Лиге чемпионов
Ранее испанец вернулся в состав команды спустя 18 лет.
07.09.2023 00:04
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.