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Марио Митай: не жалею о переходе в «Локомотив»

Футболист перешёл из АЕКа.
06 сентября 2023 19:19
автор: Матвей Макаренко

Защитник «Локомотива» Марио Митай высказался о переходе в российский клуб.

«Не жалею, что перешёл в «Локомотив». Считаю, что приобрёл отличный опыт. Мне очень нравится ваш чемпионат. Он конкурентоспособный, всегда достаточно плотная турнирная таблица. Ни в одном из матчей ты не можешь заведомо считаться фаворитом», – приводит слова Митая пресс-служба московского клуба.

Митай выступает в клубе из Москвы уже больше года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2027 года.

источник: ПФК «Локомотив»
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