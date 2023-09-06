Марио Митай: не жалею о переходе в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Марио Митай высказался о переходе в российский клуб.

«Не жалею, что перешёл в «Локомотив». Считаю, что приобрёл отличный опыт. Мне очень нравится ваш чемпионат. Он конкурентоспособный, всегда достаточно плотная турнирная таблица. Ни в одном из матчей ты не можешь заведомо считаться фаворитом», – приводит слова Митая пресс-служба московского клуба.

Митай выступает в клубе из Москвы уже больше года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2027 года.