Балахнин оценил работу Валерия Карпина в «Ростове»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о работе Валерия Карпина на должности главного тренера жёлто-синих.

«У Карпина наметился кризис идей? Отчасти это справедливое замечание. «Ростову» надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба. Футбол эволюционирует с каждым годом. Сегодня основная тенденция во всем спорте. Чем ты непредсказуемее, тем больше у тебя шансов на успех», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

В настоящее время «Ростов» находится на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков после семи проведённых матчей.