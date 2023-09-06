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Балахнин оценил работу Валерия Карпина в «Ростове»

По итогам семи туров РПЛ ростовский клуб идёт на 11-м месте в таблице.
06 сентября 2023 19:37
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о работе Валерия Карпина на должности главного тренера жёлто-синих.

«У Карпина наметился кризис идей? Отчасти это справедливое замечание. «Ростову» надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба. Футбол эволюционирует с каждым годом. Сегодня основная тенденция во всем спорте. Чем ты непредсказуемее, тем больше у тебя шансов на успех», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

В настоящее время «Ростов» находится на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков после семи проведённых матчей.

источник: «Евро-футбол.ру»
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