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Антуан Гризманн объяснил, почему остался в «Атлетико»

Француз отклонил предложения других клубов.
06 сентября 2023 19:49
автор: Матвей Макаренко

Французский форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, почему не ушёл в другой клуб. Им интересовалось несколько команд.

«Было несколько звонков, поступали конкретные предложения, но я сосредоточился на выступлениях за свой клуб. Мне осталось забить 15 голов, чтобы побить клубный рекорд, и я сказал сестре: «Я никуда не перееду, я останусь здесь и постараюсь побить этот рекорд». Мне потребовалось много времени, чтобы вернуть к себе расположение болельщиков, так что сейчас не время уходить», — приводит слова Гризманна Foot Mercato.

Всего за «матрасников» Гризманн провёл 172 игры. За это количество матчей 32-летнему страйкеру удалось забить 172 гола.

источник: Foot Mercato
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