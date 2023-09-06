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Сын Рафаэля ван дер Варта перешёл в «Аякс»  

Отец игрока играл в составе амстердамского клуба на протяжении пяти лет.
06 сентября 2023 19:52
автор: Глеб Шевяков

«Аякс» объявил о переходе сына бывшего полузащитника сборной Нидерландов Рафаэля ван дер Варта — Дамиана. Об этом сообщает пресс-служба «аяксидов».

Как утверждает источник, стороны заключили соглашение до конца сезона-2023/2024. 17-летний футболист перешёл из молодёжной академии датского клуба «Эсбьерг».

Рафаэль ван дер Варт завершил профессиональную карьеру в начале 2023 года. Он выступал за «Аякс» с 2000 по 2005 год. Всего за «детей Богов» он отыграл 156 матчей, отличился 61 забитым мячом и отдал 28 результативных передач.

источник: ФК «Аякс»
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