Представлены номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона 

Стал известен список номинантов на награду Kopa Trophy, который вручается лучшему футболисту сезона возрастом до 21 года. Рейтинг опубликовала пресс-служба «Золотого Мяча» в своих соцсетях.

Как утверждает источник, на звание лучшего молодого игрока сезона-2022/2023 претендуют Джамал Мусиала («Бавария»), Джуд Беллингем («Реал»), Антониу Силва («Бенфика»), Гави («Барселона»), Элье Ваи («Ланс»), Расмус Хёйлунн («Манчестер Юнайтед)», Алехандро Бальде («Барселона»), Педри («Барселона»), Эдуарду Камавинга («Реал») и Хави Симонс («ПСЖ»).

В прошлом году Kopa Trophy завоевал испанский полузащитник Гави из «Барселоны».