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Представлены номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона 

За приз поборются десять футболистов. 
Представлены номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона 
06 сентября 2023 20:03
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Стал известен список номинантов на награду Kopa Trophy, который вручается лучшему футболисту сезона возрастом до 21 года. Рейтинг опубликовала пресс-служба «Золотого Мяча» в своих соцсетях.

Как утверждает источник, на звание лучшего молодого игрока сезона-2022/2023 претендуют Джамал Мусиала («Бавария»), Джуд Беллингем («Реал»), Антониу Силва («Бенфика»), Гави («Барселона»), Элье Ваи («Ланс»), Расмус Хёйлунн («Манчестер Юнайтед)», Алехандро Бальде («Барселона»), Педри («Барселона»), Эдуарду Камавинга («Реал») и Хави Симонс («ПСЖ»).

В прошлом году Kopa Trophy завоевал испанский полузащитник Гави из «Барселоны».

источник: «Советский спорт»
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