ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

France Football опубликовал список номинантов на «Трофей Яшина» 

Награда вручается ежегодного с 2019 года.
France Football опубликовал список номинантов на «Трофей Яшина» 
06 сентября 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Представлен список претендентов на награду «Трофей Яшина», который получает лучший голкипер сезона. Рейтинг опубликован France Football.

Претендентами на звание лучшего вратаря сезона-2022/2023 являются Майк Меньян («Милан»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Брис Самба («Ланс»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Тибо Куртуа («Реал»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Доминик Ливакович («Фенербахче») и Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»).

В 2022 году обладателем «Трофея Яшина» стал голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

источник: France Football
Деменко оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России в сезоне-2023/2024 
В данный момент подопечные Владимира Ивича располагаются на первой строчке в таблице.
06.09.2023 20:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Митай прокомментировал работу Галактионова на посту главного тренера «Локомотива» 
Российский специалист руководит железнодорожниками с ноября прошлого года. 
06.09.2023 20:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кабмин Чехии разрешил выступать в стране отдельным российским и белорусским спортсменам
Кабмин Чехии разрешил выступать в стране отдельным российским и белорусским спортсменам
Названы условия
06.09.2023 20:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Представлены номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона 
Представлены номинанты на звание лучшего молодого игрока сезона 
За приз поборются десять футболистов. 
06.09.2023 20:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сын Рафаэля ван дер Варта перешёл в «Аякс»  
Отец игрока играл в составе амстердамского клуба на протяжении пяти лет.
06.09.2023 19:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Антуан Гризманн объяснил, почему остался в «Атлетико»
Француз отклонил предложения других клубов.
06.09.2023 19:49
Футбол
автор: Матвей Макаренко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.