France Football опубликовал список номинантов на «Трофей Яшина» 

Представлен список претендентов на награду «Трофей Яшина», который получает лучший голкипер сезона. Рейтинг опубликован France Football.

Претендентами на звание лучшего вратаря сезона-2022/2023 являются Майк Меньян («Милан»), Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Брис Самба («Ланс»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Тибо Куртуа («Реал»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Доминик Ливакович («Фенербахче») и Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»).

В 2022 году обладателем «Трофея Яшина» стал голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.