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Кабмин Чехии разрешил выступать в стране отдельным российским и белорусским спортсменам

Названы условия
Кабмин Чехии разрешил выступать в стране отдельным российским и белорусским спортсменам
06 сентября 2023 20:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о разрешении на выступление в стране российским и белорусским спортсменам при соблюдении некоторых условий.

«Участие спортсменов, которые формально не представляют эти государства и являются членами футбольных команд других европейских стран, не запрещено. Конечно, при условии, что они не будут использовать символику и не будут делать никаких политических или иных заявлений», - приводит Sport.cz. слова премьер-министра Чехии.

В Чехии введен до 31 марта запрет на выдачу виз гражданам России и Беларуси. Ранее российскую теннисистку не пустили на турнир в Праге.

источник: Sport.cz
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