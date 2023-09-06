Кабмин Чехии разрешил выступать в стране отдельным российским и белорусским спортсменам

Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил о разрешении на выступление в стране российским и белорусским спортсменам при соблюдении некоторых условий.

«Участие спортсменов, которые формально не представляют эти государства и являются членами футбольных команд других европейских стран, не запрещено. Конечно, при условии, что они не будут использовать символику и не будут делать никаких политических или иных заявлений», - приводит Sport.cz. слова премьер-министра Чехии.

В Чехии введен до 31 марта запрет на выдачу виз гражданам России и Беларуси. Ранее российскую теннисистку не пустили на турнир в Праге.