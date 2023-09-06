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Митай прокомментировал работу Галактионова на посту главного тренера «Локомотива» 

Российский специалист руководит железнодорожниками с ноября прошлого года. 
06 сентября 2023 20:28
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Локомотива» Марио Митай поделился мнением о выступлении московского клуба под руководством Михаила Галактионова.

«Мы верим в тренера, верим его идеям, верим, что это обязательно приведёт к результату. И, сравнивая текущую ситуацию в команде с той, которая была ровно год назад, скажу: обстановка, настроение и атмосфера сейчас намного лучше», — приводит слова 20-летнего футболиста пресс-служба красно-зелёных.

По итогам семи туров чемпионата России «Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. Галактионов возглавил столичную команду в ноябре 2022 года.

источник: ФК «Локомотив»
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