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Деменко оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России в сезоне-2023/2024 

В данный момент подопечные Владимира Ивича располагаются на первой строчке в таблице.
06 сентября 2023 20:41
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко оценил возможности «Краснодара» завоевать титул РПЛ в нынешнем сезоне.

«Шансы на чемпионство у «Краснодара», конечно, есть, ведь это футбол и случиться может все что угодно. Сейчас команда демонстрирует хорошую игру, но вопрос в том, смогут ли игроки пройти так весь чемпионат. Было бы оптимально усилить состав до закрытия трансферного окна, уверен, что работа в этом плане ведется. У «Краснодара», наверняка, будет спад, это бывает с каждой командой. Важно будет, как они с ним справятся и когда именно этот спад наступит», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

После семи туров Российской премьер-лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 очков. 16 сентября «быки» сыграют на выезде с «Ахматом».

источник: «РБ-Спорт»
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