Криштиану Роналду высказался о своём соперничестве с Лионелем Месси 

Форвард «Аль‑Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о своём противостоянии с нападающим «Интер Майами» Лионелем Мессии, отметив что их соперничество осталось в прошлом.

«Это историческая веха. Я горжусь своей статистикой. Я благодарю всех, кто мне помогал, в клубах и сборной. Ненависть? Я не вижу таких вещей, соперничество ушло. Это было хорошо, болельщикам нравилось. Они оба очень хороши, они изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Он идет своим путем, я — своим. Я уже говорил, мы делили сцену 15 лет и в итоге стали я не говорю, что друзьями, но мы коллеги и уважаем друг друга», — приводит слова португальца Record.

В январе 2023 году Роналду заключил контракт с саудовским «Аль‑Насром», а летом того же года Месси покинул «ПСЖ» и перешёл в американский «Интер Майами». На протяжении многих лет футболисты играли друг против друга в составе «Реала» и «Барселоны».