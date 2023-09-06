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Криштиану Роналду высказался о своём соперничестве с Лионелем Месси 

В 2023 году оба футболиста покинули европейские чемпионаты. 
06 сентября 2023 20:59
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Аль‑Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о своём противостоянии с нападающим «Интер Майами» Лионелем Мессии, отметив что их соперничество осталось в прошлом.

«Это историческая веха. Я горжусь своей статистикой. Я благодарю всех, кто мне помогал, в клубах и сборной. Ненависть? Я не вижу таких вещей, соперничество ушло. Это было хорошо, болельщикам нравилось. Они оба очень хороши, они изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Он идет своим путем, я — своим. Я уже говорил, мы делили сцену 15 лет и в итоге стали я не говорю, что друзьями, но мы коллеги и уважаем друг друга», — приводит слова португальца Record.

В январе 2023 году Роналду заключил контракт с саудовским «Аль‑Насром», а летом того же года Месси покинул «ПСЖ» и перешёл в американский «Интер Майами». На протяжении многих лет футболисты играли друг против друга в составе «Реала» и «Барселоны».

источник: Record
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