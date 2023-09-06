Криштиану Роналду впервые за 19 лет не попал в список номинантов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football огласило список всех номинантов на завоевание «Золотого мяча». В нем впервые за 19 лет не оказалось форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Номинанты на «Золотой мяч-2022/23»:

Вратари: Андре Онана, Эмилиано Мартинес, Яссин Буну;

Защитники: Йошко Гвардиол, Рубен Диаш;

Полузащитники: Джамал Мусиала, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Кевин Де Брейне, Бернарду Силва, Хвича Кварацхелия, Николо Барелла, Мартин Эдегор, Илкай Гюндоган, Родри, Лука Модрич, Ким Мин Джэ;

Нападающие: Лионель Месси, Карим Бензема, Мохамед Салах, Рандаль Коло-Муани, Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Лаутаро Мартинес, Антуан Гризманн, Роберт Левандовски, Виктор Осимхен, Гарри Кейн.

Церемония вручения престижной награды состоится 30 октября в Париже.