ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Криштиану Роналду впервые за 19 лет не попал в список номинантов на «Золотой мяч»

Португалец выступает за «Аль-Наср».
06 сентября 2023 22:09
автор: Александр Бойченко

Французское издание France Football огласило список всех номинантов на завоевание «Золотого мяча». В нем впервые за 19 лет не оказалось форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Номинанты на «Золотой мяч-2022/23»:

Вратари: Андре Онана, Эмилиано Мартинес, Яссин Буну;

Защитники: Йошко Гвардиол, Рубен Диаш;

Полузащитники: Джамал Мусиала, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Кевин Де Брейне, Бернарду Силва, Хвича Кварацхелия, Николо Барелла, Мартин Эдегор, Илкай Гюндоган, Родри, Лука Модрич, Ким Мин Джэ;

Нападающие: Лионель Месси, Карим Бензема, Мохамед Салах, Рандаль Коло-Муани, Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Лаутаро Мартинес, Антуан Гризманн, Роберт Левандовски, Виктор Осимхен, Гарри Кейн.

Церемония вручения престижной награды состоится 30 октября в Париже.

источник: France Football
Давид Сильва назвал единственную команду, которая способна остановить «Манчестер Сити»
«Горожане» являются действующими чемпионами Англии.
06.09.2023 22:14
Футбол
автор: Александр Бойченко
Генпродюсер «Матч ТВ» опубликовал заявление о показе игр отбора на Евро-2024
Генпродюсер «Матч ТВ» опубликовал заявление о показе игр отбора на Евро-2024
Ранее Оkko утверждал, что является в России обладателем эксклюзивных прав на турнир.
06.09.2023 21:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
Криштиану Роналду высказался о своём соперничестве с Лионелем Месси 
В 2023 году оба футболиста покинули европейские чемпионаты. 
06.09.2023 20:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Деменко оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России в сезоне-2023/2024 
В данный момент подопечные Владимира Ивича располагаются на первой строчке в таблице.
06.09.2023 20:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Митай прокомментировал работу Галактионова на посту главного тренера «Локомотива» 
Российский специалист руководит железнодорожниками с ноября прошлого года. 
06.09.2023 20:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кабмин Чехии разрешил выступать в стране отдельным российским и белорусским спортсменам
Кабмин Чехии разрешил выступать в стране отдельным российским и белорусским спортсменам
Названы условия
06.09.2023 20:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.