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Давид Сильва назвал единственную команду, которая способна остановить «Манчестер Сити»

«Горожане» являются действующими чемпионами Англии.
06 сентября 2023 22:14
автор: Александр Бойченко

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва считает лондонский «Арсенал» единственной командой, которой в силах что-либо противопоставить «горожанам».

«У «Манчестер Сити» великолепная команда, там есть потрясающие игроки. Это восьмой сезон Гвардиолы в «Сити». Первый год он привыкал к лиге, но теперь команду почти невозможно остановить.

«Арсенал» – единственная команда, которая имеет шансы побороться с «Сити». Остальные вряд ли. Не думаю, что кому-то это по силам», – приводит слова Сильвы Mirror.

Отметим, по ходу всего прошлого сезона «Арсенал» шел в лидерах АПЛ, однако за несколько туров до конца лондонцы уступили лидирующую позицию «Манчестер Сити», который в девятый раз в истории стал чемпионом страны.

источник: The Daily Mirror
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