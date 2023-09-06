Защитник «Локомотива» Мампасси перешёл на правах аренды в «Кортрейк» 

Бельгийский «Кортрейк» арендовал защитника «Локомотива» Марка Мампасси до конца текущего сезона.

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и регулярной игровой практики», – пишет пресс-служба московского клуба.

Мампасси присоединился к «Локомотиву» в январе 2022 года. Всего за железнодорожников 20-летний футболист сыграл 21 матч и не отметился результативными действиями. Он является воспитанником «Шахтёра» и имеет украинское, а также российское гражданство. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.