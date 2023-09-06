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Защитник «Локомотива» Мампасси перешёл на правах аренды в «Кортрейк» 

Украинский игрок сезон проведёт в чемпионате Бельгии. 
06 сентября 2023 22:29
автор: Глеб Шевяков

Бельгийский «Кортрейк» арендовал защитника «Локомотива» Марка Мампасси до конца текущего сезона.

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и регулярной игровой практики», – пишет пресс-служба московского клуба.

Мампасси присоединился к «Локомотиву» в январе 2022 года. Всего за железнодорожников 20-летний футболист сыграл 21 матч и не отметился результативными действиями. Он является воспитанником «Шахтёра» и имеет украинское, а также российское гражданство. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

источник: ФК «Локомотив»
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