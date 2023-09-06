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Криштиану Роналду сделал заявление по поводу участия на чемпионате мира в 2026 году

Португалец с недавних пор играет за пределами Европы.
Криштиану Роналду сделал заявление по поводу участия на чемпионате мира в 2026 году
06 сентября 2023 22:44
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, поедет ли он со сборной Португалии на чемпионат мира в 2026 году.

«Буду предельно честен. За последние два года я начал мыслить иным образом. Произошли некоторые вещи, которые заставили меня думать, что надо жить сегодняшним днем.

Моя цель — поехать на чемпионат Европы и отлично его провести. Что касается всего остального — посмотрим. Жизнь динамична, никто не знает, что будет дальше», — цитирует Роналду Cabine Desportiva.

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет впервые в истории сразу в трех странах: Канаде, США и Мексике. При этом количество команд будет увеличено до 48. Финальный матч состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум».

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