Криштиану Роналду сделал заявление по поводу участия на чемпионате мира в 2026 году

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос, поедет ли он со сборной Португалии на чемпионат мира в 2026 году.

«Буду предельно честен. За последние два года я начал мыслить иным образом. Произошли некоторые вещи, которые заставили меня думать, что надо жить сегодняшним днем.

Моя цель — поехать на чемпионат Европы и отлично его провести. Что касается всего остального — посмотрим. Жизнь динамична, никто не знает, что будет дальше», — цитирует Роналду Cabine Desportiva.

Напомним, чемпионат мира-2026 пройдет впервые в истории сразу в трех странах: Канаде, США и Мексике. При этом количество команд будет увеличено до 48. Финальный матч состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум».