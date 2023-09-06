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Торган Азар в ближайшее время станет игроком «Андерлехта» 

С 2019 года бельгиец принадлежит дортмундской «Боруссии» 
Торган Азар в ближайшее время станет игроком «Андерлехта» 
06 сентября 2023 22:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

«Андерлехт» находится в шаге от приобретения форварда дортмундской «Боруссии» Торгана Азара. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, сумма трансфера 30-летнего футболиста составит четыре миллиона евро.

Азар перешёл в «Боруссию» в июле 2019 года. Вторую часть сезона-2022/2023 он на правах аренды выступал в составе ПСВ. За нидерландский клуб он сыграл 13 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт со «шмелями» действует до лета 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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