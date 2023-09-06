Торган Азар в ближайшее время станет игроком «Андерлехта» 

«Андерлехт» находится в шаге от приобретения форварда дортмундской «Боруссии» Торгана Азара. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, сумма трансфера 30-летнего футболиста составит четыре миллиона евро.

Азар перешёл в «Боруссию» в июле 2019 года. Вторую часть сезона-2022/2023 он на правах аренды выступал в составе ПСВ. За нидерландский клуб он сыграл 13 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт со «шмелями» действует до лета 2024 года.