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Нападающий «Оренбурга» Воробьёв рассказал, когда сможет помочь команде после травмы руки

Футболист получил вывих локтевого сустава.
06 сентября 2023 23:12
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв, пропустивший последние игры из-за вывиха локтевого сустава рассказал о своем состоянии.

«Нормально. Занимаюсь реабилитацией, разрабатываю руку. А после паузы в чемпионате буду готов на 100%. Я уже сейчас хожу без лангетки, и играть в ней не придется», - приводит «Матч ТВ» слова Воробьёва.

В последнем матче «Оренбурга» против «Сочи» (3:0) Воробьев был в заявке уральской команды, но не появился на поле. До этого 25-летний форвард забил один гол в пяти матчах текущего сезона.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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