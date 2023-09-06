Нападающий «Оренбурга» Воробьёв рассказал, когда сможет помочь команде после травмы руки

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв, пропустивший последние игры из-за вывиха локтевого сустава рассказал о своем состоянии.

«Нормально. Занимаюсь реабилитацией, разрабатываю руку. А после паузы в чемпионате буду готов на 100%. Я уже сейчас хожу без лангетки, и играть в ней не придется», - приводит «Матч ТВ» слова Воробьёва.

В последнем матче «Оренбурга» против «Сочи» (3:0) Воробьев был в заявке уральской команды, но не появился на поле. До этого 25-летний форвард забил один гол в пяти матчах текущего сезона.