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22 игрока сборной России прилетели на товарищеский матч в Египет 

В четверг, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут контрольную встречу с олимпийской сборной африканской страны. 
22 игрока сборной России прилетели на товарищеский матч в Египет 
06 сентября 2023 23:20
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Сборная России в составе из 22-х футболистов прибыла в Египет на первый товарищеский матч с олимпийской национальной командой африканского государства. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Для выступления в контрольной игре, которая пройдёт завтра, 7 сентября, в Суэц прилетели следующие игроки:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).

Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелехин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН», Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).

Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

Первая очная товарищеская встреча между сборными России и Египта начнётся в 19:00 по московскому времени. 11 сентября состоится вторая игра. Также у национальной команды Карпина запланирован матч со сборной Катара (12 сентября).

источник: РФС
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