Чистяков – об уходе Малкома: это большая потеря для «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что уход бразильца Малкома в Саудовскую Аравию повлиял на игру сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«Уход Малкома – большая потеря для нас. Он был нашим лидером, часто решал исход матчей в нашу пользу. Но теперь нет смысла думать об этом. Надо отталкиваться от тех возможностей, от того состава, который есть. У нас есть в атаке другие люди, способные решить исход матча», — приводит слова Чистякова «Известия».

Добавим, Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно за 60 миллионов евро.

В составе «Зенита» 26-летний нападающий сыграл в 109 встречах во всех турнирах, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.