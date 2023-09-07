ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Серхио Рамос допустил, что «Севилья» может победить в Лиге чемпионов

Ранее испанец вернулся в состав команды спустя 18 лет.
07 сентября 2023 00:04
автор: Александр Бойченко

Защитник «Севильи» Серхио Рамос выразил надежду, что андалусийцы смогут завоевать трофей в ближайшее время.

«Надеюсь, что у меня, как у Ивана Ракитича и Хесуса Наваса, будет возможность вернуться домой и поднять над головой трофей.

Я верю в то, что мы способны выиграть трофей. Например, Ла Лигу или даже Лигу чемпионов», – приводит слова Рамоса Estadio Deportivo.

Ранее Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет. В 2005 году он перебрался в «Реал» за 27 миллионов евро и следующие 16 сезонов провел в Мадриде. Со «сливочными» в общей сложности защитник выиграл 22 трофея, включая 4 Лиги чемпионов.

источник: Estadio Deportivo
Скалони оценил шансы Лионеля Месси сыграть на чемпионате мира-2026 
Мундиаль пройдёт в США, Мексике и Канаде. 
06.09.2023 23:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чистяков – об уходе Малкома: это большая потеря для «Зенита»
Бразилец с российским паспортом перешел в «Аль-Хиляль».
06.09.2023 23:23
Футбол
автор: Александр Бойченко
22 игрока сборной России прилетели на товарищеский матч в Египет 
22 игрока сборной России прилетели на товарищеский матч в Египет 
В четверг, 7 сентября, подопечные Валерия Карпина проведут контрольную встречу с олимпийской сборной африканской страны. 
06.09.2023 23:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сенников – о роли Дзюбы в «Локомотиве: без него сложнее вскрывать оборону соперника
Россиянин продолжает активно забивать за «железнодорожников».
06.09.2023 23:16
Футбол
автор: Александр Бойченко
Нападающий «Оренбурга» Воробьёв рассказал, когда сможет помочь команде после травмы руки
Футболист получил вывих локтевого сустава.
06.09.2023 23:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Торган Азар в ближайшее время станет игроком «Андерлехта» 
Торган Азар в ближайшее время станет игроком «Андерлехта» 
С 2019 года бельгиец принадлежит дортмундской «Боруссии» 
06.09.2023 22:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.