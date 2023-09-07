Серхио Рамос допустил, что «Севилья» может победить в Лиге чемпионов

Защитник «Севильи» Серхио Рамос выразил надежду, что андалусийцы смогут завоевать трофей в ближайшее время.

«Надеюсь, что у меня, как у Ивана Ракитича и Хесуса Наваса, будет возможность вернуться домой и поднять над головой трофей.

Я верю в то, что мы способны выиграть трофей. Например, Ла Лигу или даже Лигу чемпионов», – приводит слова Рамоса Estadio Deportivo.

Ранее Рамос вернулся в «Севилью» спустя 18 лет. В 2005 году он перебрался в «Реал» за 27 миллионов евро и следующие 16 сезонов провел в Мадриде. Со «сливочными» в общей сложности защитник выиграл 22 трофея, включая 4 Лиги чемпионов.