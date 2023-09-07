Египет U23 – Россия: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 7 сентября, в 19:00 (мск) состоится товарищеский матч, в котором олимпийская сборная Египта сыграет против России.
Тренерский штаб российской команды обещал, что в этой игре примут участие молодые футболисты.
Посмотреть матч Египет – Россия можно в прямом эфире «Первого канала».
В 2023 году сборная Египта U23 провела семь официальных встреч в рамках квалификации и финального турнира Кубка африканских наций U23. Команда удалось дойти до финала, где египтяне потерпели поражение от сверстников из Марокко.
источник: «Советский спорт»